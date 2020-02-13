О визите заместителя Министра иностранных дел Беларуси О.Кравченко в Германию

13-02-2020

11-13 февраля 2020 г. состоялся рабочий визит заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Олега Кравченко в Федеративную Республику Германия.

Основным мероприятием в ходе визита стало участие 12 февраля в установочном заседании Стратегической консультативной группы Беларусь-Германия (СКГ) – нового формата двустороннего белорусско-германского диалога для выработки в 2020 году перспективного видения дальнейшего развития отношений двух стран и определения конкретных шагов в приоритетных областях («дорожной карты»).

Справочно: Стратегическая консультативная группа Беларусь-Германия создана в соответствии с договоренностями между министрами иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и Германии Хайко Маасом, достигнутыми в г.Берлине в октябре 2019 года. В состав группы входят представители правительственных, парламентских, экономических, научных и общественных кругов двух стран. Сопредседателями являются заместитель Министра иностранных дел Беларуси О.И.Кравченко и Уполномоченный Федерального министерства иностранных дел ФРГ по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии М.Зиберт.

В рамках заседания стороны согласовали модальности работы СКГ, предметно обсудили общее состояние двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие по ряду приоритетных тематических направлений.

13 февраля заместитель Министра иностранных дел Беларуси принял участие в очередном раунде трехсторонних консультаций МИД Беларуси, Германии и Франции, в ходе которых были рассмотрены перспективы развития трехстороннего диалога и сотрудничества, проблематика взаимодействия между Беларусью и Европейским союзом, актуальные вопросы международной и региональной повесток дня.

В рамках визита в г.Берлин заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства также провел встречи в Ведомстве Федерального президента, Ведомстве Федерального канцлера ФРГ и Бундестаге ФРГ, в ходе которых был обсужден широкий спектр вопросов белорусско-германского и белорусско-европейского взаимодействия.

В Германском обществе внешней политики состоялся заинтересованный обмен мнениями о региональной ситуации с руководством и экспертами Центра изучения Центральной и Восточной Европы, России и Средней Азии имени Р.Боша.

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