О встрече Посла Беларуси В.Рыбака с Министром промышленности и технологий Турции

04-01-2020

3 января 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Турецкой Республике Виктора Рыбака с Министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о подходах к развитию промышленного сотрудничества между Беларусью и Турцией в контексте выполнения договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух стран в Анкаре в апреле 2019 г.

Собеседники позитивно оценили потенциал реализации совместных проектов по налаживанию производства и реализации грузовой, строительной, карьерной, специальной и сельскохозяйственной техники.

Особое внимание было уделено обсуждению хода подготовки четвертого заседания Белорусско-Турецкой рабочей группы по промышленно-технологическому сотрудничеству, проведение которого запланировано на 28-29 января 2020 г. в г.Стамбуле.

