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Об участии Министра иностранных дел Беларуси В.Макея в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности (третий день)

16-02-2020

16 февраля 2020 г. в рамках рабочего визита в ФРГ Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей провел переговоры с Министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом.

В ходе встречи стороны позитивно оценили развитие двустороннего диалога и взаимодействия. Достигнуты договоренности о проведении в ближайшей перспективе заседания Совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, а также об обмене визитами различного уровня. Предметно были обсуждены возможности расширения взаимодействия по ряду направлений, в том числе в энергетической, цифровой и сельскохозяйственной сферах.

На полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялись краткие беседы главы белорусского внешнеполитического ведомства с министрами иностранных дел Армении, Грузии, Египта, Кыргызстана и Польши, а также руководителями делегаций ряда других стран и международных организаций.


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