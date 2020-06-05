О видеоконференции заместителя Министра иностранных дел Беларуси А.Дапкюнаса с Постоянным координатором Организации Объединённых Наций в Беларуси

05-06-2020

5 июня 2020 г. заместитель Министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас провёл видеоконференцию с Постоянным координатором Организации Объединённых Наций в Беларуси Иоанной Казаной-Вишневецкий.

Собеседники подробно обсудили приоритетные направления всестороннего сотрудничества белорусских органов государственного управления с агентствами системы развития ООН, коснулись вопросов реализации проектов международной технической помощи в области устойчивого развития.

В ходе беседы А.Дапкюнас и И.Казана-Вишневецкий уделили особое внимание ходу подготовки рамочной программы сотрудничества между ООН и Беларусью на 2021-2025 годы. Заместитель Министра и Постоянный координатор отметили важность полного понимания всеми участниками “добавленной стоимости” рамочной программы как практического инструмента эффективных совместных усилий государства, международных организаций и гражданского общества, направленных на полное и скорейшее достижение целей устойчивого развития.

А.Дапкюнас и И.Казана-Вишневецкий положительно оценили опыт реализации Национального плана по правам человека на 2016–2019 годы. Собеседники выразили заинтересованность в организации национальных консультаций партнёров для подготовки к третьему циклу универсального периодического обзора прав человека, который Беларусь пройдёт в Женеве в ноябре 2020 г., и продолжении совместной работы в области прав человека.

Стороны также обменялись мнениями о проведении совместных мероприятий в Беларуси по случаю 75-летия Организации Объединенных Наций, которое отмечается на протяжении 2020 года.