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Об участии Министра иностранных дел Беларуси В.Макея в заседании Региональной группы ВЭФ по выработке политики в Европе и Евразии

30-04-2020

30 апреля 2020 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей принял участие в первом заседании Региональной группы высокого уровня по выработке политики в Европе и Евразии, прошедшем в формате видеоконференции под эгидой Всемирного экономического форума (ВЭФ).

По приглашению ВЭФ Беларусь стала членом Региональной группы, которая внесет свой вклад в разработку региональных инициатив и рекомендаций по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19 и по восстановлению экономической и социальной жизни после окончания эпидемии. В инициативах ВЭФ такого формата Беларусь участвует впервые.

В своем обращении к участникам встречи В.Макей подчеркнул важность углубления взаимодействия между региональными объединениями для подготовки коллективного ответа на COVID-19, мобилизации совместных усилий и формирования партнерств для решения проблем, вызванных распространением коронавирусной инфекции. Такое взаимодействие послужило бы примером практической реализации инициативы по построению партнерств интеграционных объединений (или «интеграции интеграций»), которая сформулирована и продвигается Беларусью в международных организациях.

Мероприятие состоялось под председательством исполнительного директора ВЭФ Бёрге Бренде. В нем также приняли участие руководители заинтересованных государственных органов и администраций стран Европы и Евразии, руководители крупного бизнеса и представители ведущих аналитических центров.

Справочно: Всемирный экономический форум – неправительственная организация со штаб-квартирой в Женеве. ВЭФ является организатором ежегодного экономического форума в Давосе, к участию в котором приглашаются главы государств, руководители ведущих корпораций, видные экономические аналитики.


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