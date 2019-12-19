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Об участии заместителя Министра иностранных дел Беларуси Е.Шестакова во встрече глав правительств стран ЦЕИ

19-12-2019

19 декабря 2019 г. в г.Риме белорусская делегация во главе с заместителем Министра иностранных дел Евгением Шестаковым приняла участие во встрече глав правительств государств-членов Центрально-Европейской Инициативы (ЦЕИ).

В ходе пленарной сессии саммита Е.Шестаков выступил за дальнейшее укрепление роли ЦЕИ в качестве площадки для диалога и развития регионального сотрудничества, а также за расширение контактов между странами-членами посредством укрепления транспортных связей, гармонизации торговых процедур, упрощения транзита, содействия энергетической и цифровой взаимосвязанности.

Заместитель Министра призвал усилить экономическое измерение ЦЕИ и развивать партнерства с другими международными организациями. В контексте председательства нашей страны в 2020 году в Евразийском экономическом союзе выразил готовность белорусской стороны оказать в этом максимальное содействие, особенно в целях сопряжения интеграционных процессов на европейском континенте.

Глава белорусской делегации отметил важность наращивания сотрудничества в области науки и технологий в рамках ЦЕИ, привлек внимание к инициативе Беларуси по формированию системы технологического прогнозирования на международном уровне.

В рамках саммита состоялась встреча главы белорусской делегации с Генеральным секретарем ЦЕИ Роберто Антонионе, в ходе которой обсуждены перспективы сотрудничества Беларуси и ЦЕИ, включая возможность проведения в Беларуси ряда мероприятий по линии Инициативы в будущем году.


Кроме того, «на полях» саммита Е.Шестаков провел двусторонние встречи с руководителями ряда делегаций.

Справочно. ЦЕИ – межгосударственное объединение, созданное в 1989 году в целях развития регионального сотрудничества. В настоящее время в состав ЦЕИ входят 17 государств: Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Италия, Молдова, Польша, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Черногория, Чехия. Беларусь является членом ЦЕИ с 1996 года.


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