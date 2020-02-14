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Об участии Министра иностранных дел Беларуси В.Макея в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности

14-02-2020

14-16 февраля 2020 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей находится с рабочим визитом в Федеративной Республике Германия для участия в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

В первый день визита Глава белорусского внешнеполитического ведомства принял участие в сессии открытия конференции, на которой выступил Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а также в ряде панельных дискуссий, в частности по тематике укрепления мультилатерализма и роли Запада в современной системе международных отношений.

На полях конференции В.Макей провел переговоры с помощником Государственного секретаря США по военно-политическим делам Кларком Купером, в ходе которых был обсужден широкий спектр вопросов международной и региональной безопасности, а также развитие белорусско-американского диалога.

В фокусе встречи главы МИД Беларуси с Европейским комиссаром по бюджету Йоханнесом Ханом находилась актуальная повестка сотрудничества Беларуси и Европейского союза, включая вопросы взаимодействия по линии «Восточного партнерства».

С Генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Владимиром Норовым Министр иностранных дел Беларуси обсудил возможности активизации участия нашей страны в деятельности данной организации, а также вопросы развития сотрудничества с ее странами-членами.


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