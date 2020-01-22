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О мероприятиях по случаю Дня дипломатического работника

22-01-2020

22 января 2020 г. в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь состоялось торжественное собрание, посвященное Дню дипломатического работника.

В мероприятии приняли участие ветераны дипломатической службы, руководство и работники центрального аппарата Министерства.

Первый заместитель Министра иностранных дел Андрей Евдоченко зачитал поздравительное послание Главы государства, поздравил участников собрания с профессиональным праздником.

В ходе мероприятия дипломатические работники, имеющие дипломатические ранги Чрезвычайного и Полномочного Посла, Чрезвычайного и Полномочного Посланника первой и второй степеней, впервые надели форменную одежду, утвержденную Указом Президента Республики Беларусь № 411 от 16 октября 2018 г.

Сегодня сотрудники МИД и ветераны дипломатической службы почтили память министров иностранных дел БССР, посетив могилы Анатолия Емельяновича Гуриновича и Кузьмы Венедиктовича Киселева.


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