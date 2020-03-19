Заявление начальника УИЦД А.Глаза о ситуации с возвращением на Родину белорусских граждан после введения рядом стран мира ограничений в связи с вирусной инфекцией COVID-19

19-03-2020

По данным Государственного пограничного комитета Республики Беларусь только за последние 3 суток за рубеж выехало порядка 11 тысяч граждан нашей страны. Подчеркиваем, что данные выезды осуществляются после четких рекомендаций МИД воздержаться от зарубежных поездок.

Еще раз настоятельно рекомендуем исключить поездки без особой необходимости за рубеж в данный острый период в связи с очевидными трудностями вернуться на Родину.

Граждане, осуществляющие подобные шаги, должны отдавать себе отчет, что делают они это на свой страх и риск.

По состоянию на сегодняшний день МИД и белорусскими загранучреждениями оказано разноплановое содействие с возвращением домой более 2500 гражданам нашей страны, оказавшимся в сложных ситуациях за рубежом.

В фокусе внимания белорусских дипломатических учреждений находится уже более 1500 граждан, пребывающих за рубежом, которые потенциально могут обратиться за оказанием необходимого содействия в ближайшее время. Работа ведется на постоянной основе.

В соответствии с установками Главы государства осуществляется тесное взаимодействие по линии посольств Беларуси и России в Польше в целях решения всех возникающих вопросов по пересечению белорусско-польской границы гражданами России, следующими домой. Соответствующее взаимодействие также выстроено по линии других заинтересованных служб. Вопросы в настоящий момент решаются конструктивно, процесс идет, ситуация нормализуется.

Продолжается решение проблем с возвращением белорусских граждан из стран Юго-Восточной Азии. По первичным оценкам, в фокусе наших дипмиссий уже находятся более 100 человек.

В частности, сегодня при содействии российский стороны и при активной вовлеченности дипмиссий Российской Федерации удалось решить вопрос по вылету из Таиланда в Москву группы белорусских граждан с детьми. Ожидается, что сегодня ночью они уже прибудут в аэропорт «Внуково».

Пока остается сложным вопрос с возвращением белорусских граждан из Гоа и Шри-Ланки. Посольство Беларуси в Индии находится в постоянном контакте с белорусскими туристами, ведутся консультации по различным направлениям с целью сохранения возможности их возвращения на Родину ранее забронированными рейсами.

В контакте с заинтересованными российскими ведомствами ведется поиск оптимальных путей системного решения острого вопроса по транзиту граждан Беларуси через аэропорт «Внуково». В настоящий момент сторонами намечены возможные совместные варианты выхода из сложившейся ситуации. Ожидаем более оперативной реакции на наши запросы от российских партнеров.

Дополнительно обращаем внимание, что по имеющимся предварительным данным, с 21 марта 2020 г. может быть временно приостановлено действие безвизового режима въезда граждан Республики Беларусь во Вьетнам.