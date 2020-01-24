О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси О.Кравченко с Послом Швейцарии

24-01-2020

24 января 2020 г. состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Олега Кравченко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в Республике Беларусь Клодом Альтерматтом.

В ходе встречи обсуждены итоги очередного раунда консультаций между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Швейцарии, который состоялся в декабре 2019 года в г.Берне, реализация достигнутых договоренностей, включая проведение в нынешнем году ряда совместных мероприятий высокого уровня.

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