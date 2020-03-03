О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси А.Дапкюнаса с главой Представительства Международной организации по миграции в Беларуси

03-03-2020

3 марта 2020 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Дапкюнас встретился с главой Представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Беларуси Махым Оразмухамедовой по случаю начала ее работы на этом посту.

Заместитель Министра иностранных дел отметил многолетнее плодотворное сотрудничество Беларуси и МОМ по вопросам регулирования миграции, управления границами, противодействия торговле людьми и выразил надежду, что проектная деятельность в Беларуси останется в числе основных приоритетов нового главы Представительства МОМ.

А.Дапкюнас и М.Оразмухамедова обсудили взаимодействие по вопросам борьбы с торговлей людьми и ее предотвращения в контексте 10-летнего юбилея со дня принятия Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми (2010 год), инициатором разработки которого была Беларусь. Договорились использовать этот юбилей для укрепления на международном и национальном уровнях усилий по борьбе с торговлей людьми.