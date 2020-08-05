Об онлайн-встрече Посла/Постпреда Беларуси В.Колесника с заместителем Генерального секретаря АСЕАН

5 августа 2020 г. состоялась встреча в формате видеоконференции Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Индонезия, Постоянного представителя Республики Беларусь при Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Валерия Колесника с заместителем Генерального секретаря АСЕАН по вопросам политики и безопасности Хоангом Ань Туаном.

В ходе встречи Посол Беларуси поздравил заместителя Генерального секретаря с приближающимся 53-м Днем АСЕАН. Стороны обсудили актуальные вопросы углубления взаимодействия по линии Беларусь-АСЕАН и подтвердили нацеленность на интенсификацию сотрудничества.

версия для печати