О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси О.Кравченко с Послом Ирландии

20-12-2019



20 декабря 2019 г. Чрезвычайный и Полномочий Посол Республики Ирландия в Республике Беларусь по совместительству Питер Макайвор вручил копии верительных грамот заместителю Министра иностранных дел Республики Беларусь Олегу Кравченко.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы развития белорусско-ирландских отношений в различных сферах.

О.Кравченко выразил признательность Ирландии за многолетнюю активную работу по оказанию помощи Беларуси в преодолении последствий Чернобыльской катастрофы: оздоровление детей из загрязненных районов, регулярное направление высококвалифицированных ирландских врачей в Беларусь, отправку гуманитарных грузов.

О.Кравченко и П.Макайвор также согласовали график основных совместных мероприятий по линии внешнеполитических ведомств двух стран на ближайшую перспективу.



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