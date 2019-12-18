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О встрече Посла Беларуси В.Брылёва с Первым заместителем Председателя Правительства – Министром иностранных дел Сербии

18-12-2019

16 декабря 2019 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Сербия Валерия Брылёва с Первым заместителем Председателя Правительства – Министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

В ходе беседы стороны дали высокую оценку прошедшему официальному визиту в Сербию Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, итогам переговоров в рамках визита и подписанным документам.

Особое внимание собеседники уделили обсуждению договоренностей, достигнутых в ходе белорусско-сербского бизнес-форума, отметив подписание значительного количества деловых контрактов.

В.Брылёв и И.Дачич выразили намерение содействовать дальнейшему развитию многопрофильного сотрудничества между Беларусью и Сербией.


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