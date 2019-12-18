О встрече Министра иностранных дел Беларуси В.Макея со Спецпредставителем ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе

18-12-2019



18 декабря 2019 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей провел встречу со Специальным представителем Действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартином Сайдиком по случаю окончания его деятельности на этом посту.

В ходе встречи стороны обсудили результаты деятельности Трехсторонней контактной группы под руководством М.Сайдика, перспективы украинского урегулирования, в том числе с учетом состоявшегося в г.Париже саммита «нормандской четверки».

В.Макей отметил недопустимость злоупотребления доброй волей белорусской стороны и совершения участниками заседаний в г.Минске любых провокационных действий, осуществляемых в обход договоренностей в рамках ТКГ.

Белорусская сторона также подтвердила готовность к продолжению конструктивного взаимодействия с преемницей М.Сайдика швейцарским дипломатом Хайди Грау.



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