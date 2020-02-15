Об участии Министра иностранных дел Беларуси В.Макея в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности (второй день)

15-02-2020

15 февраля 2020 г. в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей принял участие в ”круглом столе“ для инвесторов высокого уровня, организованном центром ”Agora Strategy Group“.

В ходе мероприятия, на котором присутствовало более 20 представителей крупнейших международных и германских инвестиционных фондов, глава белорусского внешнеполитического ведомства представил экономический потенциал Беларуси и возможности для инвестирования в нашу страну.

На встрече с председателем Восточного комитета германской экономики Оливером Хермесом в центре внимания были вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Беларуси и Германии. Стороны констатировали необходимость дополнительных усилий для наращивания бизнес-взаимодействия, в том числе через организацию совместных мероприятий и визитов деловых кругов двух стран. Особый акцент был сделан на тематике цифровизации и кооперации в сфере информационных технологий, в частности в контексте деятельности Парка высоких технологий в Беларуси.

Актуальное состояние и развитие двусторонних белорусско-германских отношений, включая начало работы Стратегической консультативной группы Беларусь-Германия, были рассмотрены в ходе бесед В.Макея с Координатором Федерального правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства» Дирком Визе, Уполномоченным МИД ФРГ по странам «Восточного партнерства», Кавказа и Центральной Азии Михаэлем Зибертом, спикером по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии Германии Бундестага ФРГ Нильсом Шмидом, а также заместителем председателя парламентской фракции Христианско-демократического союза Германии Йоханном Вадефулем.

Состоялись также переговоры Министра иностранных дел Беларуси с руководителями внешнеполитических ведомств ряда государств.

С Министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом подробно обсудили наполнение визита Президента Республики Беларусь в Латвию с упором на экономическую составляющую, развитие двустороннего политического диалога на всех уровнях и экономического сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, а также по линии общеевропейских организаций.

В ходе беседы с Министром иностранных дел Монголии Дамдином Цогтбаатаром стороны рассмотрели весь комплекс двусторонних отношений, включая перспективы укрепления дипломатического присутствия этой страны в Беларуси.

С Государственным министром иностранных дел ОАЭ Анваром Гаргашем констатировали прогресс и позитивную динамику в расширении взаимодействия между двумя странами, а также обсудили вопросы подготовки очередного заседания двусторонней межправительственной комиссии и энергетическую проблематику.

На встрече с исполнительным директором Американского Еврейского Конгресса Дэвидом Харрисом глава белорусского МИД проинформировал собеседника о планах по увековечению в Беларуси памяти жертв Холокоста. Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня.