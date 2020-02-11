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О встрече Посла Беларуси М.Мятликова с Министром экономики и устойчивого развития Грузии

11-02-2020

10 февраля 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Грузии Михаила Мятликова с Министром экономики и устойчивого развития Грузии, сопредседателем Межправительственной Белорусско-Грузинский комиссии по экономическому сотрудничеству Нателой Турнавой.

В ходе встречи подведены итоги белорусско-грузинского торгово-экономического взаимодействия в 2019 году, обсуждены вопросы подготовки к проведению в г.Минске 18-19 февраля 2020 г. шестого заседания двусторонней Межправительственной комиссии.


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