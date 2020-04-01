О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Министром иностранных дел Эстонии

01-04-2020

1 апреля 2020 г. состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с Министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу.

Основное внимание в ходе беседы было уделено ситуации с коронавирусом. Отмечено эффективное взаимодействие двух стран по оказанию содействия гражданам в возвращении на родину. Стороны выразили взаимную благодарность за конструктивное сотрудничество по этому вопросу.

Обсуждены перспективы развития белорусско-эстонских отношений, включая организацию визита У.Рейнсалу в Беларусь, а также сотрудничества в рамках международных организаций.