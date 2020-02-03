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О мероприятиях для СМИ в рамках визита в Беларусь Министра иностранных дел Литвы

03-02-2020

3-5 февраля 2020 г. Республику Беларусь с рабочим визитом посещает Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс.

4 февраля в Министерстве иностранных дел предусмотрены следующие мероприятия для СМИ:

11:00 – протокольная фото- и видеосъемка встречи министров иностранных дел Беларуси и Литвы в расширенном составе;

12:00 – подход к прессе глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Представителям СМИ, заинтересованным в освещении указанных мероприятий, необходимо прибыть в МИД (ул.Ленина, 19) не позднее, чем за 20 минут до их начала.


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