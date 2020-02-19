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О мероприятиях для СМИ в рамках мероприятия, посвященного Международному дню родного языка

19-02-2020

21 февраля 2020 г. в Национальной библиотеке Беларуси состоится организованное МИД совместно с Национальной комиссией Беларуси по делам ЮНЕСКО, Национальной библиотекой и Компанией A1 торжественное мероприятие по случаю Международного дня родного языка.

В празднике примут участие представители руководства Министерства иностранных дел Беларуси, главы зарубежных дипмиссий, представительств международных организаций, аккредитованных в нашей стране, члены Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, представители культурных, академических кругов и других друзей и партнеров МИД.

Вниманию гостей будут представлены совместные проекты МИД с компаниями Viber и A1, приуроченные к Дню родного языка. Иностранные дипломаты зачитают на родном языке отрывки из произведений о своей Родине. 

В ходе мероприятия состоится также презентация фотовыставки ˮБеларусь: прекрасные мгновения“. 

Компанией A1 будет организован мастер-класс по изготовлению гостями праздника сувениров с белорусской символикой.  

Представителям СМИ, заинтересованным в освещении указанного мероприятия, необходимо прибыть в Национальную библиотеку Беларуси (пр.Независимости 116) 21 февраля к 14:45.

Просим подтвердить свое участие до 17:00 19 февраля 2020 г. (e-mail: press@mfa.gov.by).

 


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