О мероприятиях для СМИ в рамках мероприятия, посвященного Международному дню родного языка

19-02-2020

21 февраля 2020 г. в Национальной библиотеке Беларуси состоится организованное МИД совместно с Национальной комиссией Беларуси по делам ЮНЕСКО, Национальной библиотекой и Компанией A1 торжественное мероприятие по случаю Международного дня родного языка.

В празднике примут участие представители руководства Министерства иностранных дел Беларуси, главы зарубежных дипмиссий, представительств международных организаций, аккредитованных в нашей стране, члены Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, представители культурных, академических кругов и других друзей и партнеров МИД.

Вниманию гостей будут представлены совместные проекты МИД с компаниями Viber и A1, приуроченные к Дню родного языка. Иностранные дипломаты зачитают на родном языке отрывки из произведений о своей Родине.

В ходе мероприятия состоится также презентация фотовыставки ˮБеларусь: прекрасные мгновения“.

Компанией A1 будет организован мастер-класс по изготовлению гостями праздника сувениров с белорусской символикой.

Представителям СМИ, заинтересованным в освещении указанного мероприятия, необходимо прибыть в Национальную библиотеку Беларуси (пр.Независимости 116) 21 февраля к 14:45.