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О переговорах Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Министром иностранных дел Польши Я.Чапутовичем и Уполномоченным Правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры П.Наимским

20-03-2020

20 марта 2020 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей провел в формате видеоконференций переговоры с Министром иностранных дел Республики Польша Яцеком Чапутовичем и Уполномоченным Правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петром Наимским.

Руководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о текущей ситуации, вызванной предпринятыми рядом стран жесткими мерами в связи с распространением коронавируса COVID-19, затронув в этой связи проблематику торгового транзита и экономики. 

Рассмотрены вопросы разрешения ситуаций с возвращением домой из Польши белорусских и российских граждан, также как и польских граждан, следующих из Беларуси.

Состоялся обмен мнениями о перспективах расширения белорусско-польского взаимодействия. Отмечена положительная динамика двусторонних контактов по всем направлениям, констатирован рост торгового оборота между двумя странами. Также была рассмотрена тематика белорусско-европейских отношений и ситуация в регионе.

В ходе беседы с Петром Наимским Владимир Макей обсудил вопросы диверсификации поставок нефти в Беларусь и возможное сотрудничество сторон в данной сфере. 


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