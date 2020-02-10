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О встрече Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Послом Ирана

10-02-2020

10 февраля 2020 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей принял копии верительных грамот у Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Республике Беларусь Саида Яри.

В ходе встречи обсуждены основные вопросы двусторонней повестки дня. Стороны отметили существенные перспективы для развития взаимодействия во многих сферах.

Министр поздравил Посла Ирана с назначением на ответственную должность и выразил надежду на дальнейшее укрепление и расширение дружеских отношений между двумя странами.

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