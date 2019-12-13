О белорусско-бангладешских межмидовских консультациях

13-12-2019



12 декабря 2019 г. в г.Дакке в рамках визита заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Андрея Дапкюнаса в Бангладеш состоялся четвертый раунд белорусско-бангладешских межмидовских консультаций.

Справочно: Первые консультации внешнеполитических ведомств Беларуси и Бангладеш состоялись в 2000 году, предыдущие – в г.Минске в 2018 году.

Бангладешскую делегацию возглавил заместитель Министра иностранных дел Камрул Ахсан. В нее также вошли представители министерств промышленности, сельского хозяйства, почты, информационных и телекоммуникационных технологий, местного самоуправления, развития сельских регионов и кооперативов, администрации специальных экономических зон.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня, взаимодействие Беларуси и Бангладеш в рамках международных организаций. Особое внимание уделено проработке межгосударственных контактов на высоком уровне.

В ходе переговоров были обсуждены перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, в том числе обмен опытом в области селекции сельскохозяйственных культур, информационной и телекоммуникационной отраслях, высшем образовании. Бангладешская сторона обратила внимание на важность устойчивых поставок белорусских калийных удобрений в Бангладеш и изучения возможности потенциального наращивания их объемов.

Заместители министров обсудили возможности вовлечения белорусских товаропроизводителей во взаимовыгодное сотрудничество с Бангладеш в отраслях экономики, имеющих критически важное значение для страны, среди которых механизация сельского хозяйства, адаптация сельхозтехники под малые фермерские хозяйства и местный климат, модернизация сахарных производств, содействие в расширении экспортного потенциала картофелеводства в Бангладеш и другие.

Собеседники сошлись во мнении о целесообразности начала практической работы совместной комиссии по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства и скорейшего созыва комиссии по научно-техническому сотрудничеству.

Достигнута договоренность о проработке направления в Бангладеш белорусской межотраслевой делегации для предметной оценки реальных и взаимно востребованных проектов по наиболее перспективным направлениям сотрудничества.

В ходе переговоров с Министром местного самоуправления, сельскохозяйственного развития и кооперативов Бангладеш Таджулом Исламом обсужден комплекс вопросов, связанных с осуществлением масштабного контракта по поставке в Бангладеш белорусской дорожной, строительной и автомобильной техники.

Справочно: Успешно реализована первая стадия проекта с общим объемом финансирования 50 млн. долларов США. Продолжается проработка второй стадии проекта с общим объемом финансирования 17 млн. долларов США.

Обсуждение вопросов, связанных с осуществлением второй стадии проекта, в котором планируют принять участие «Амкодор» и МАЗ, было продолжено с Государственным министром местного самоуправления, сельскохозяйственного развития и кооперативов Бангладеш Свапаном Бхаттачарджи.

На встрече делегации с председателем бангладешской корпорации сахарной и пищевой промышленности Министерства промышленности Бангладеш Аджитом Кумаром Полом были обсуждены возможности сотрудничества с корпорацией ряда крупных белорусских производителей (МТЗ, МАЗ, «Амкодор» и «Промагролизинга») в сфере поставок и обслуживания белорусской тракторной техники, а также навесного оборудования для уборки урожая сахарных культур.



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