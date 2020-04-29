О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел Беларуси О.Кравченко с Уполномоченным по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии МИД ФРГ

29-04-2020

29 апреля 2020 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Олег Кравченко провел телефонный разговор с Уполномоченным по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии МИД ФРГ Михаэлем Зибертом.

Обсужден ряд вопросов в рамках деятельности Стратегической консультативной группы Беларусь – Германия, созданной в соответствии с договоренностью министров иностранных дел двух стран.

Собеседники также обсудили вопросы двустороннего взаимодействия и диалога по линии Беларусь – ЕС.