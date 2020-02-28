О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси А.Дапкюнаса с Послом Китая

28-02-2020

28 февраля 2020 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Дапкюнас встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Цуй Цимином.

Собеседники обсудили широкий спектр актуальных тем белорусско-китайского сотрудничества, включая вопросы взаимодействия в рамках организаций системы ООН. Особо внимание стороны уделили подготовке взаимных визитов на высоком уровне, а также мерам по развитию транспортного коридора нового Великого шелкового пути.

Дипломаты также затронули вопросы подготовки к юбилейным мероприятиям, посвященным 50-летию подписания Договора о нераспространении ядерного оружия и 75-летию создания ООН.