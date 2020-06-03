Об участии заместителя Министра иностранных дел Беларуси О.Кравченко в мероприятии по возложению цветов к могиле Героя встречи на Эльбе А.Сильвашко

03-06-2020

3 июня 2020 г. по случаю 75-ой годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе заместитель Министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко принял участие в мероприятии по возложению цветов к могиле Героя встречи на Эльбе Александра Сильвашко.

На знаменитой фотографии, символизирующей историческую встречу союзнических войск, лейтенант Советской армии Александр Сильвашко запечатлен совместно с лейтенантом Армии США Уильямом Робертсоном. Встреча на Эльбе послужила началом крепкой дружбы офицеров-освободителей, которая прошла через десятилетия.

А.Сильвашко родился в Украине, большую часть жизни прожил в Беларуси. Он имел 50-летний педагогический стаж, являлся директором школы, отличником народного просвещения, внес вклад в укрепление взаимопонимания и дружбы между белорусским и американским народами. А.Сильвашко в 2008 году был удостоен звания «Почетный гражданин Зельвенского района». А.Сильвашко также получил звание Почетного гражданина г.Торгау (ФРГ), а по итогам поездки в США в 1986 году – Почетного гражданина городов Канзас-Сити (штат Канзас) и Даллас (штат Техас).

В церемонии возложения на кладбище Михановичи также приняли участие Временная поверенная в делах США в Беларуси Дженифер Мур, Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим и дочь Героя Татьяна Геращенко.