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О проведении раунда переговоров по присоединению Беларуси к ВТО

20-02-2020

18-19 февраля 2020 г. в Женеве состоялся очередной раунд переговоров по присоединению Беларуси к ВТО. 

Белорусскую делегацию на переговорах возглавил Первый заместитель Министра иностранных дел Андрей Евдоченко. В состав делегации вошли также заместитель Министра юстиции Николай Старовойтов, заместитель Министра лесного хозяйства Владимир Креч, заместитель Председателя правления Национального банка Сергей Калечиц, представители министерств иностранных дел, экономики, сельского хозяйства и продовольствия, юстиции. 

Состоялись двусторонние переговоры с рядом членов ВТО, включая ЕС, Канаду и Бразилию, по итогам которых удалось сократить перечень несогласованных вопросов по условиям доступа на рынки товаров и услуг.

В рамках визита в г.Женеву А.Евдоченко провел встречи с заместителем Генерального директора ВТО Аланом Вулффом и председателем Рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО – Постоянным представителем Турции при ВТО Кемалем Маденоглу.

Глава белорусской делегации проинформировал собеседников о принимаемых Правительством Беларуси мерах по продвижению многостороннего переговорного процесса по присоединению к ВТО и подтвердил заинтересованность нашей страны в скорейшем его завершении. Достигнута договоренность о проведении 13-го официального заседания Рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО 24 марта 2020 г. в г.Женеве. 

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