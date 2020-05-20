О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Министром иностранных дел и торговли Ирландии

20-05-2020

20 мая 2020 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей провел телефонный разговор с Министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковени. Беседа состоялась по инициативе ирландской стороны.

Министры подчеркнули важность совместных усилий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В.Макей выразил благодарность ирландским благотворительным организациям, которые продолжают поддержку Беларуси по линии чернобыльского сотрудничества, уделяя особое внимание вопросам защиты от Covid-19 наиболее уязвимых категорий населения.

Министры выразили удовлетворение позитивной динамикой развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества и обсудили пути его активизации в будущем.

Справочно: в 2019 году оборот товарами и услугами между двумя странами вырос более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом и составил 326,6 млн. долларов США. Экспорт товаров и услуг по сравнению с 2018 годом вырос в 2,2 раза и составил 155,5 млн. долларов США. Особый интерес для ирландских партнеров представляют услуги в сфере компьютерных, информационно-коммуникационные технологий, а также товары металлургической и химической промышленности, инновационная продукция.

Стороны также обсудили тематику сотрудничества Беларуси и Ирландии в ООН и международных финансовых организациях