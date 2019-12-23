О встрече Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с представителями СМИ по случаю новогодних и рождественских праздников

23-12-2019



23 декабря 2019 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей провел традиционную встречу с представителями средств массовой информации по случаю новогодних и рождественских праздников.

На мероприятие были приглашены иностранные и белорусские журналисты, представители дипломатического корпуса, пресс-служб ряда государственных органов Беларуси, активно участвующих в международной деятельности, а также аналитических центров.

В приветственном слове глава внешнеполитического ведомства кратко подвел итоги взаимодействия МИД и медиа-сообщества нашей страны в уходящем году, остановился на проделанной совместными усилиями работе по укреплению и продвижению национальных интересов Беларуси на международной арене.

Подчеркнул весомый вклад и важность конструктивного взаимодействия государственных органов и СМИ для повышения информированности общества, его самосознания и дальнейшего развития, а также укрепления информационной безопасности страны, ее независимости и суверенитета. Министр призвал совместно работать над созданием новых ярких историй и важных проектов для медийного поля Беларуси.

Впервые традиционное новогоднее мероприятие Министерства приобрело благотворительный элемент. Все участники активно откликнулись на предложение помочь сделать праздник чуть лучше для Второго психоневрологического дома-интерната для инвалидов и пожилых людей г.Минска. В.Макей поблагодарил всех гостей за неравнодушное отношение и выразил надежду, что эта акция станет доброй традицией Министерства.

Гостям был также представлен новый дизайн сайта МИД, который планируется запустить в начале 2020 года.

