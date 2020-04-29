Об участии Постпреда Беларуси В.Рыбакова в заседании межучрежденческой группы ООН по Чернобылю

29-04-2020

24 апреля 2020 г. в г.Нью-Йорке Постоянный представитель Республики Беларусь при ООН Валентин Рыбаков принял участие в заседании межучрежденческой группы ООН по Чернобылю.

Мероприятие состоялось накануне Международного дня памяти о чернобыльской катастрофе в формате видеоконференции.

Справочно: Группа координирует деятельность агентств системы ООН, других международных организаций и заинтересованных стран в области международного чернобыльского сотрудничества. Ее председателем является администратор ПРООН Ахим Штайнер. В состав группы входят более десяти международных организаций, включая ПРООН, МАГАТЭ, ВОЗ, ЮНЕП, ФАО, Всемирный банк. Постоянными участниками являются Беларусь, Россия и Украина как наиболее пострадавшие от катастрофы страны.



Цель организованного ПРООН по инициативе Беларуси мероприятия – начать осуществление резолюции Генеральной Ассамблеи ООН ”Долговременные последствия чернобыльской катастрофы“, которая была подготовлена делегацией Беларуси и принята в декабре 2019 года. Участники заседания рассмотрели основные результаты международного чернобыльского взаимодействия в рамках ООН за последний год и обсудили направления многостороннего взаимодействия в этой области в соответствии с новой чернобыльской резолюцией.

В ходе заседания В.Рыбаков отметил необходимость обеспечения устойчивого развития в пострадавших регионах Беларуси и проинформировал о мерах, предпринимаемых белорусской стороной для их социально-экономического развития.

Белорусский дипломат представил предложения по наполнению дальнейшего международного сотрудничества по чернобыльским вопросам и подготовке к 35-й годовщине аварии на ЧАЭС в 2021 году.

