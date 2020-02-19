О встрече Посла Беларуси А.Гринкевича с председателем Комиссии по внешней политике Парламента Румынии

19-02-2020

18 февраля 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Румынии Андрея Гринкевича с председателем Комиссии по внешней политике Палаты депутатов Парламента Румынии Розалией-Иболией Биро.

В рамках встречи собеседники рассмотрели широкий спектр вопросов белорусско-румынского взаимодействия, включая развитие межрегиональных контактов, углубление сотрудничества в сферах образования, культуры, туризма, спорта, а также отдельные аспекты торгово-экономического сотрудничества.

Помимо этого, состоялся обмен мнениями по ряду вопросов региональной и глобальной повесток дня с акцентом на проблематику международной безопасности.

Стороны приветствовали позитивный характер взаимодействия законодательных органов Беларуси и Румынии как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

В данном контексте собеседники обсудили перспективы организации в нынешнем году визита в Республику Беларусь делегации Парламента Румынии во главе с Р.-И.Биро.

