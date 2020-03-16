Заявление начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси А.Глаза в связи c дополнительными ограничениями в сопредельных странах ввиду распространения вирусной инфекции COVID-19

16-03-2020

Сохраняется сложная ситуация с возвращением на Родину белорусских граждан, спровоцированная жесткими ограничительными мерами по въезду иностранцев, введенными рядом государств.

По сути белорусы, находящиеся сегодня за рубежом, оказываются практически отрезанными от возможности вернуться на Родину транзитом через многие страны.

Все случаи отслеживаются МИД и загранучреждениями Республики Беларусь в круглосуточном режиме. Активно оказывается содействие в поиске альтернативных маршрутов по возвращению на Родину. Организуются дополнительные наземные пути доставки, соответствующие авиарейсы ОАО «Белавиа» в случае необходимости осуществляются более вместительным авиатранспортом, реализуются другие мероприятия.

Сожалеем об озвученном на указанном фоне российской стороной решении о закрытии границы с Беларусью. Находимся в ожидании конкретной официальной информации от российской стороны о вариантах и модальностях имплементации указанной меры.

Дополнительно обращаем внимание, что:

с 16 марта 2020 года вводится запрет на въезд на территорию Чехии всех иностранцев, не только со стран с высоким риском заражения;

с 18:30 16 марта до 17:00 14 апреля 2020 г. введено чрезвычайное положение в Армении;

с 18 марта 2020 г. на две недели (в настоящий момент) запрещен въезд иностранных граждан на территорию Грузии;

с 08.00 16 марта до 1 апреля 2020 г. фактически введен запрет на въезд в Норвегию иностранцев, за исключением граждан Швеции и Финляндии, а также тех, у кого есть вид на жительство в стране;

15 марта 2020 г. на всей территории Сербии введено чрезвычайное положение, закрыт въезд для всех иностранных граждан, за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Сербии;

с 17 марта до 1 апреля 2020 г. в Молдове прекращаются все регулярные авиапассажирские рейсы, а также отменяются международные пассажирские железнодорожные маршруты;

с 8.00 16 марта 2020 г. на неограниченный срок на границах Германии с Австрией, Данией, Люксембургом, Францией и Швейцарией введен пограничный контроль;

с 16 марта по 15 апреля 2020 г. в Казахстане введен режим Чрезвычайного положения. Въезд иностранцев запрещен (только выезд);

с 16 марта 2020 г. приостановлено авиационное и автодорожное сообщения между Узбекистаном и другими государствами;

c 19 марта по 31 марта 2020 г. приостанавливается авиасообщение с иностранными государствами для всех международных аэропортов Египта (модальности уточняются).

С учетом возможных мер по ограничению передвижения внутри Украины, гражданам Беларуси рекомендовано максимально оперативно самостоятельно выдвигаться к ближайшим пунктам пропуска на белорусско-украинской границе, где они смогут в пешем порядке вернуться на родину до 00 часов 01 минуты 17 марта 2020 г.

Обращаем внимание белорусских граждан, оказавшихся на территории иностранных государств, которые ввели ограничительные меры, приостановили авиа- железнодорожное и/или автомобильное сообщение, на необходимость обращения за содействием в поиске альтернативных вариантов возвращения в Беларусь к представителям туркомпаний (в случае туристических поездок) и в загранучреждения Республики Беларусь по телефонам экстренной связи.

В соответствии с решением мобильного оператора “Life:)” звонки абонентов, в том числе в роуминге, на экстренные номера белорусских загранучреждений (исключительно из данного списка) будут бесплатными в этот период (подробнее см. тут).

Призываем отслеживать обновляемую на постоянной основе релевантную информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в социальных сетях, в том числе Министерства иностранных дел.

В связи с текущим развитием ситуации рекомендуем гражданам Беларуси воздержаться в данный период от зарубежных поездок.

Граждан, имеющих неотложную необходимость для выезда за рубеж, просим получать подробную информацию о характере и сроках действующих ограничений в соответствующих дипломатических представительствах или консульских учреждениях этих стран.