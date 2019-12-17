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О торжественном мероприятии по случаю 200-летия со дня рождения С.Монюшко

17-12-2019

18 декабря 2019 г. в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь состоится торжественное мероприятие по случаю 200-летия со дня рождения Станислава Монюшко, организованное МИД совсместно с  Национальным историческим музеем. Запланировано участие Министра иностранных дел, председателя Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Владимира Макея.

Справочно: 2019 год официально объявлен ЮНЕСКО годом композитора, юбилей С.Монюшко включен в Список памятных дат ЮНЕСКО на этот год.

В мероприятии также примут участие члены Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, представители сфер культуры и образования нашей страны, а также партнеры и друзья Комиссии, дипломаты посольств Литвы и Польши, руководящие сотрудники Польского института в Минске.

Программой предусмотрено открытие выставки «Станислав Монюшко «Путешествие в ХІХ век», подготовленной Музеем истории театральной и музыкальной культуры, презентация виртуального проекта Национальной библиотеки Беларуси «Станислав Монюшко. Музыкальный романтик с Минщины» и выступление студентов Белорусской государственной академии музыки.

Представителям СМИ, заинтересованным в освещении указанного мероприятия, необходимо прибыть в МИД (ул.Ленина, 19) не позднее 15:40.


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