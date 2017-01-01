Ответ начальника управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретаря МИД Беларуси А.Глаза на вопрос портала TUT.BY

Портал TUT.BY: Вчера, отвечая на вопрос журналистов в Брюсселе, Верховный представитель Европейского cоюза по иностранным делам и политике безопасности Ж.Боррель заявил, что Беларусь попросила у ЕС помощь для поддержки системы здравоохранения и преодоления ущерба для экономики в связи с распространением коронавирусной инфекции. Обращалась ли Беларусь к ЕС с такой просьбой?

А.Глаз: У нас с Евросоюзом, в принципе, уже на протяжении многих лет отработана схема сотрудничества в сфере технической помощи, мы сообща планируем наиболее актуальные сферы использования таких средств. Только по линии одного из инструментов – страновой программы ЕС для Беларуси – мы получаем ежегодно около 30 млн. евро. Кстати, это на порядок меньше, чем большинство других стран-соседей ЕС.

Сейчас Евросоюз принял решение о выделении в связи с пандемией коронавируса целевой финансовой помощи странам Восточного партнерства, куда, как известно, входит и Беларусь.

Поэтому логично, что в текущей ситуации мы обратились с просьбой о дополнительных средствах специально для финансирования наиболее срочных закупок для наших медицинских учреждений, а также в целях минимизации прогнозируемых негативных экономических последствий глобального коронакризиса.

Очевидно, что спад деловой активности во всем мире и в той же Европе, в частности, отразится на наших предприятиях. Поэтому для нас очень важно использовать все возможности, чтобы максимально подстраховаться. Эта работа ведется на уровне Правительства, других профильных государственных органов, притом по разным направлениям.

С ЕС мы обсуждаем различные формы и объемы такого содействия. Наши партнеры демонстрируют в этом вопросе высокую открытость, что мы весьма ценим. Однако о подробностях говорить пока преждевременно.