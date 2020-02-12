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О встрече Посла Беларуси С.Алейника с Государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании

12-02-2020

11 февраля 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Сергея Алейника с Государственным министром по делам Европы и Америки Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании Кристофером Пинчером.


Собеседники отметили положительную динамику белорусско-британских отношений, подтвердили взаимную заинтересованность сторон развивать, в том числе в контексте ”брекзита“, экономическое и инвестиционное сотрудничество в рамках межправительственного Торгового диалога.

С.Алейник и К.Пинчер обменялись мнениями об углублении политического диалога между Беларусью и Великобританией, а также взаимодействия двух стран в международных организациях.


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