О встрече Посла Беларуси С.Алейника с Государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании

12-02-2020

11 февраля 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Сергея Алейника с Государственным министром по делам Европы и Америки Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании Кристофером Пинчером.





Собеседники отметили положительную динамику белорусско-британских отношений, подтвердили взаимную заинтересованность сторон развивать, в том числе в контексте ”брекзита“, экономическое и инвестиционное сотрудничество в рамках межправительственного Торгового диалога.

С.Алейник и К.Пинчер обменялись мнениями об углублении политического диалога между Беларусью и Великобританией, а также взаимодействия двух стран в международных организациях.