О проведении памятного мероприятия, приуроченного к Международному дню памяти жертв Холокоста

27-01-2020

27 января 2020 г. Министерство иностранных дел Республики Беларусь совместно с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны провели торжественное мемориальное мероприятие, приуроченное к Международному дню памяти жертв Холокоста.

Справочно: Международный день памяти жертв Холокоста учрежден в 2005 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 60/7, соавтором которой в числе 104 государств-членов ООН выступила Беларусь.

В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие ветераны войны и узники нацистских лагерей, главы постоянных парламентских комиссий, представители белорусских государственных органов, руководители дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Беларуси, активисты общественных организаций.

В своем приветственном слове заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Дапкюнас подчеркнул, что смысл сохранения памяти о Холокосте должен заключаться в придании реальной моральной, политической и общественной силы призыву «Никогда больше!». Белорусский дипломат призвал использовать пропущенную через сердце память о трагедии Холокоста как основу для коллективного движения против расовой ненависти, этнической вражды и религиозной нетерпимости.

Выступили также послы Российской Федерации Дмитрий Мезенцев, Государства Израиль Алон Шогам, Федеративной Республики Германия Манфред Хутерер, Временная поверенная в делах США Дженифер Мур, председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин Владимир Черницкий.

В память о жертвах Холокоста была проведена церемония зажжения свечей и вручены Диплом и медаль Праведника народов мира потомку двух белорусок-праведниц за спасение евреев в годы Великой Отечественной войны.

На полях мероприятия состоялось открытие тематических фотовыставок «Аушвиц», «Война. Холокост. Память без срока давности», «Зеркало поколений», посвященных судьбам жертв нацизма и людей, участвовавших в спасении евреев в годы войны.

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