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О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Министром иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Испании

04-06-2020

4 июня 2020 г. по инициативе испанской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с Министром иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Испании Аранчей Гонсалес Лайей.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обменялись информацией о предпринимаемых в Беларуси и Испании мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В.Макей поблагодарил испанские общественные организации и семьи за поддержку в реализации программ по линии чернобыльского сотрудничества.

Министры сделали акцент на развитии белорусско-испанского политического диалога и на основных направлениях торгово-экономического сотрудничества, а также обсудили вопросы взаимодействия Беларуси и ЕС. 


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