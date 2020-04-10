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О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Послом России в Беларуси

10-04-2020

10 апреля 2020 г. состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с Послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым.

В ходе беседы обсужден широкий круг двусторонних вопросов, а также взаимодействие двух стран в рамках ООН и других международных организаций.

Подробно рассмотрена повестка дня и график контактов на уровне руководства внешнеполитических ведомств на ближайшее время. Подтверждена взаимная настроенность на реализацию запланированных в данном контексте мероприятий в намеченные сроки.

Российская сторона выразила поддержку инициативы Президента Беларуси о проведении — с учетом распространения новой коронавирусной инфекции встречи глав государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в формате видеоконференции. Достигнута договоренность о продолжении тесной совместной работы также и по подготовке этого мероприятия.

Обсуждена тематика подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и реализация ряда совместных инициатив и мероприятий.

Подчеркнута значимость углубления сотрудничества в сфере реализации крупных двусторонних проектов, в числе которых строительство Белорусской атомной электростанции.  

Серьезное внимание в ходе беседы было уделено координации работы и взаимодействию по вывозу из дальних стран граждан Беларуси и России, которые в текущей ситуации пока не могут вернуться домой. Констатирована объективная сложность в решении ряда вопросов, значимость продолжения системного взаимодействия в этот острый период между сторонами, внешнеполитическими ведомствами и загранучреждениями обоих государств.


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