О встрече Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с профессорско-преподавательским составом и студентами Белорусского государственного университета

24-12-2019

24 декабря 2019 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей посетил Белорусский государственный университет по приглашению руководства вуза.

В ходе встречи с ректором Андреем Королем обсуждены актуальные вопросы и перспективы взаимодействия между МИД и БГУ в рамках действующего Партнерского соглашения о сотрудничестве по совершенствованию подготовки кадров в сфере международной деятельности. Подписана Рабочая программа сотрудничества МИД и БГУ на 2020 год.

Состоялось выступление В.Макея перед руководством, преподавателями и студентами Белорусского государственного университета.

Министр иностранных дел особо отметил вклад университета в становление и укрепление белорусской дипломатии, высокую квалификацию и профессионализм выпускников вуза, его роль и значение как «кузницы кадров», в том числе для дипломатической службы Беларуси. В.Макей поделился своим видением профессиональных требований и личных качеств, которыми должны обладать действующие и будущие дипломаты для профессионального и максимально эффективного исполнения своих служебных обязанностей по отстаиванию государственных интересов.

В позитивном плане отмечена все более активная деятельность БГУ по организации и проведению в нашей стране международных экспертных дискуссий.

В ходе общения с коллективом Белорусского государственного университета Министр иностранных дел высказал свои оценки текущих тенденций на мировой арене, акцентировал приоритеты современной внешней политики Беларуси, привлек внимание аудитории к ключевым международным инициативам Главы белорусского государства, прежде всего, в сфере глобальной и региональной безопасности. Обозначил принцип многовекторности и диверсификацию внешнеполитических и внешнеэкономических связей как жизненно важные условия для развития Беларуси.

В завершение мероприятия В.Макей ответил на вопросы студентов.