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О вручении Послом Беларуси А.Калининым верительных грамот Президенту Молдовы

21-05-2020

21 мая 2020 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Молдова Анатолий Калинин вручил верительные грамоты Президенту Республики Молдова Игорю Додону.

После официальной церемонии состоялась беседа Посла Беларуси с Президентом Молдовы, в ходе которой собеседники констатировали позитивную динамику белорусско-молдавских отношений в различных сферах. Отмечена взаимная заинтересованность двух стран в дальнейшем развитии кооперации в двустороннем и многостороннем форматах. В качестве приоритетного направления белорусско-молдавского взаимодействия было выделено торгово-экономическое сотрудничество.

А.Калинин и И.Додон также обменялись мнениями по предпринимаемым в Беларуси и Молдове мерам, направленным на противодействие распространению коронавирусной инфекции.


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