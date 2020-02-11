О встрече Посла Беларуси И.Назарука с заместителем Председателя Национального Собрания Армении

11-02-2020

11 февраля 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Армения Игоря Назарука с заместителем Председателя Национального Собрания Армении, сопредседателем Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального собрания Республики Беларусь и Национального Собрания Республики Армения Ваге Энфиаджяном.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-армянского межпарламентского сотрудничества, в том числе в контексте наращивания контактов между профильными комиссиями парламентов государств-членов Евразийского экономического союза.

