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О встрече Посла Беларуси А.Самосуева с заместителем государственного секретаря МИД Финляндии

12-06-2020

11 июня 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Финляндской Республике Алексея Самосуева с заместителем государственного секретаря Министерства иностранных дел Финляндии Ниной Васкунлахти.

Стороны предметно обсудили текущую динамику белорусско-финляндских экономических отношений. Достигнута договоренность о возобновлении работы по подготовке полноформатного VII Белорусско-Финляндского экономического форума после завершения пандемии.

Выработан перечень совместных действий по восстановлению и активизации двусторонних контактов, включая задействование средств Интернет-коммуникации. Особое внимание уделено «зеленым» технологиям, привлечению финляндских компаний к реализуемым в Беларуси проектам по линии ЕБРР, расширению их контактов с индустриальным парком «Великий камень».

Собеседники также обменялись мнениями о взаимодействии Беларуси и Финляндии в рамках «Восточного партнерства». А.Самосуев проинформировал финляндскую сторону о текущих социально-экономических тенденциях в Беларуси.


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