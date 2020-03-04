О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси Е.Шестакова с Послом Италии
04-03-2020
4 марта 2020 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Евгений Шестаков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в Республике Беларусь Марио Джорджо Стефано Бальди.
В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, включая его экономическую и гуманитарную сферы, а также поддержание диалога по линии внешнеполитических ведомств.