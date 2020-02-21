О вручении Послом Беларуси Н.Овсянко верительных грамот Президенту Эквадора

21-02-2020

20 февраля 2020 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Эквадор Николай Овсянко вручил верительные грамоты Президенту Эквадора Ленину Морено Гарсесу.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы наращивания контактов между двумя странами, включая развитие межправительственного диалога и расширение торгово-экономического сотрудничества.

Президент Эквадора высоко отозвался о белорусской сельскохозяйственной технике, в том числе о тракторах «Беларус», и подчеркнул заинтересованность в развитии сотрудничества с нашей страной в области информационных технологий, промышленности и услуг.

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