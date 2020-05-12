Об участии Министра иностранных дел Беларуси В.Макея в заседании СМИД СНГ в формате видеоконференции

12-05-2020

12 мая 2020 г. состоялось заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (в формате видеоконференции). В мероприятии приняла участие белорусская делегация под руководством Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея.

Главами внешнеполитических ведомств государств – участников СНГ рассмотрены различные аспекты взаимодействия в формате Содружества, обсуждены вопросы совместных усилий государств – участников СНГ по борьбе с пандемией COVID-19 и обеспечения международной информационной безопасности.

Выступая на мероприятии, Министр иностранных дел Республики Беларусь В.Макей отметил целесообразность разработки государствами – участниками СНГ совместных мер по защите здоровья людей в условиях распространения коронавируса, поддержанию стабильности экономик и обеспечению устойчивости финансовых систем.

В.Макей отметил, что первоочередными шагами в этом направлении являются объединение усилий по созданию противовирусных препаратов и вакцин и налаживанию их массового производства, обеспечение бесперебойной работы транспорта и грузовых перевозок, как в рамках Содружества, так и в целях транзита. «Целесообразно продумать меры по усилению самодостаточности региона СНГ, особенно в отношении продукции агропромышленного комплекса, товаров первой необходимости и медицинских изделий», – заявил В.Макей.

Министр иностранных дел Республики Беларусь также предложил активизировать практическое взаимодействие стран СНГ в области обеспечения международной информационной безопасности. «Полагаю, что Содружество могло бы стать хорошим примером реализации озвученной Президентом Республики Беларусь инициативы о «поясе цифрового добрососедства» на региональном уровне», – отметил глава МИД Беларуси.

В ходе заседания Совета министров иностранных дел СНГ утвержден План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества на 2020 год.

Одобрены и вынесены на рассмотрение Совета глав государств СНГ проект Соглашения о Совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств – участников СНГ, а также проекты решений, касающиеся реализации в 2022 году Межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества» в Кыргызской Республике и Перечня формирований для включения в состав группировки пограничных и иных ведомств государств – участников СНГ, направляемой для урегулирования (ликвидации) кризисной ситуации на внешних границах.

Ряд документов решено вынести на рассмотрение Совета глав правительств СНГ. Среди них – проекты соглашений о Совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств – участников СНГ и об учреждении и функционировании Сетевого университета СНГ, проекты стратегий развития сотрудничества государств – участников Содружества на 2021 – 2030 гг. в области молодежного сотрудничества, туризма, физической культуры и спорта, а также проект Основных мероприятий сотрудничества в области культуры на 2021 – 2025 гг.

Определено, что очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ состоится 15 октября 2020 г. в г. Ташкенте (Республика Узбекистан).