  • Версия для слабовидящих
  • РУС
  • БЕЛ
  • EN
RSS
Цветовая схема:
A
A
Размер шрифта:
A A A A
Обычная версия
В Беларусь без визы

Главная / Пресс-служба / Новости

О встрече Посла Беларуси А.Ржеусского с заместителем Министра иностранных дел Индии

31-01-2020

31 января 2019 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Индия Андрея Ржеусского с заместителем Министра иностранных дел Индии Викасом Сварупом.

В ходе встречи собеседники акцентировали взаимное удовлетворение дружественным и конструктивным характером двустороннего сотрудничества и выразили приверженность его дальнейшему расширению.

Подчеркнута важность поддержания интенсивности белорусско-индийских политических контактов высокого уровня как основы для успешного осуществления совместных проектов в области торговли, промышленной кооперации, инвестиций и в других сферах.

В этом контексте обсуждены сроки обмена визитами глав внешнеполитических ведомств двух стран, а также возможность проведения во втором-третьем квартале 2020 года белорусско-индийских межмидовских консультаций в г.Минске.

Отмечена необходимость дальнейших тесных конструктивных контактов, в том числе в целях взаимной поддержки и продвижения интересов двух стран на международных площадках.


версия для печативерсия для печати
Работа с представительствами иностранных организаций Работа с представительствами иностранных организаций
Визы и консульские вопросы Выезд за рубеж Визовые анкеты Путешествие без визы О применении Соглашения с Израилем
Пресс-служба Аккредитация журналистов Заявления и выступления Тематические обзоры
Полезная информация Электронные обращения Ссылки на сайты госорганов и организаций Административные процедуры Прием граждан и представителей юрлиц Почетные консулы Республики Беларусь
© 2007-2017, Министерство иностранных дел Республики Беларусь