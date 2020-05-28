О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел Беларуси О.Кравченко с заместителем Генерального секретаря Европейской службы внешних действий

28-05-2020

28 мая 2020 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Олег Кравченко провел телефонный разговор с заместителем Генерального секретаря / Политическим директором Европейской службы внешних действий Энрике Мора.

Собеседники обсудили перспективы проведения совместных мероприятий как по линии Беларусь – ЕС, так и в рамках Восточного партнерства.

О.Кравченко приветствовал одобрение Советом ЕС соглашений между Республикой Беларусь и Европейским союзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, и выразил надежду на поступление от ЕС соответствующего уведомления до конца мая 2020 года, что позволило бы ввести в силу оба соглашения с 1 июля 2020 г.