  • Версия для слабовидящих
  • РУС
  • БЕЛ
  • EN
RSS
Цветовая схема:
A
A
Размер шрифта:
A A A A
Обычная версия
В Беларусь без визы

Главная / Пресс-служба / Новости

О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел Беларуси О.Кравченко с заместителем Генерального секретаря Европейской службы внешних действий

28-05-2020

28 мая 2020 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Олег Кравченко провел телефонный разговор с заместителем Генерального секретаря / Политическим директором Европейской службы внешних действий Энрике Мора.

Собеседники обсудили перспективы проведения совместных мероприятий как по линии Беларусь – ЕС, так и в рамках Восточного партнерства.

О.Кравченко приветствовал одобрение Советом ЕС соглашений между Республикой Беларусь и Европейским союзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, и выразил надежду на поступление от ЕС соответствующего уведомления до конца мая 2020 года, что позволило бы ввести в силу оба соглашения с 1 июля 2020 г.


версия для печативерсия для печати
Работа с представительствами иностранных организаций Работа с представительствами иностранных организаций
Визы и консульские вопросы Выезд за рубеж Визовые анкеты Путешествие без визы О применении Соглашения с Израилем
Пресс-служба Аккредитация журналистов Заявления и выступления Тематические обзоры
Полезная информация Электронные обращения Ссылки на сайты госорганов и организаций Административные процедуры Прием граждан и представителей юрлиц Почетные консулы Республики Беларусь
© 2007-2017, Министерство иностранных дел Республики Беларусь