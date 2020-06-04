О встрече Посла Беларуси И.Лещени с Председателем комитета по международным делам Национального совета Словакии

04-06-2020

4 июня 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Словацкой Республике Игоря Лещени с Председателем комитета по международным делам Национального совета Словакии Юраем Бланаром.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах развития белорусско-словацких отношений.

Собеседники отметили достигнутые результаты двустороннего сотрудничества, среди которых активный диалог на уровне правительств и отраслевых министерств, обмен визитами бизнес-делегаций, взаимодействие между регионами и общественными организациями, работа над совместными проектами в области торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

Важная составляющая этого процесса – развитие межпарламентских связей. Так, в прошлом году Беларусь впервые с официальным визитом посетил Председатель Национального совета Словакии; со своими коллегами в Минске дважды встречались словацкие делегации парламентской группы дружбы с Беларусью.

Отмечена необходимость не только сохранить, но и развить достигнутые результаты.

В частности, в этом контексте И.Лещеня проинформировал о создании в Национальном собрании Республики Беларусь Рабочей группы по сотрудничеству с Парламентом Словацкой Республики.

С учетом отмечаемой в нынешнем году 75-ой годовщины Победы над фашизмом стороны отдельно остановились на теме сохранения памяти о трагедии Второй мировой войны, подвиге советских воинов-освободителей. Собеседники выразили единое мнение о том, что память о победе над фашизмом – это то, что должно не разъединять, а объединять как белорусов и словаков в частности, так и все народы Европы в целом.

