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О вручении Постпредом Беларуси С.Терентьевым верительных грамот Генеральному секретарю Лиги арабских государств

18-12-2019

18 декабря 2019 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет, Постоянный представитель Республики Беларусь при Лиге арабских государств (ЛАГ) Сергей Терентьев вручил верительные грамоты Генеральному секретарю ЛАГ Ахмеду Абуль Гейту.

В ходе встречи собеседники обсудили состояние и перспективы сотрудничества между Республикой Беларусь и Лигой арабских государств. А.Абуль Гейт высоко оценил конструктивную позицию белорусской стороны по актуальным вопросам региональной политики.

Стороны также обсудили перспективы расширения взаимодействия по линии специализированных организаций при ЛАГ, в частности, Арабской организации сельскохозяйственного развития, Организации арабских женщин, Арабской академии по науке, технологиям и морскому транспорту.


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