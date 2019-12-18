О вручении Постпредом Беларуси С.Терентьевым верительных грамот Генеральному секретарю Лиги арабских государств

18-12-2019

18 декабря 2019 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет, Постоянный представитель Республики Беларусь при Лиге арабских государств (ЛАГ) Сергей Терентьев вручил верительные грамоты Генеральному секретарю ЛАГ Ахмеду Абуль Гейту.

В ходе встречи собеседники обсудили состояние и перспективы сотрудничества между Республикой Беларусь и Лигой арабских государств. А.Абуль Гейт высоко оценил конструктивную позицию белорусской стороны по актуальным вопросам региональной политики.

Стороны также обсудили перспективы расширения взаимодействия по линии специализированных организаций при ЛАГ, в частности, Арабской организации сельскохозяйственного развития, Организации арабских женщин, Арабской академии по науке, технологиям и морскому транспорту.

