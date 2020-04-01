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О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Государственным министром по иностранным делам Объединенных Арабских Эмиратов

01-04-2020

1 апреля 2020 г. состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с Государственным министром по иностранным делам ОАЭ Анваром Гаргашем.

Стороны обменялись мнениями о развитии глобальной ситуации, связанной с пандемией COVID-19. В данном контексте обсудили предпринимаемые в обоих государствах меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Согласились с необходимостью координации усилий всего мирового сообщества для эффективного противостояния этому вызову.

Главы внешнеполитических ведомств также кратко остановились на вопросах двустороннего сотрудничества и обсудили торгово-экономическую проблематику.

В.Макей и А.Гаргаш договорились о дальнейшем поддержании рабочих контактов и проведении двусторонней встречи в ближайшее возможное время.


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